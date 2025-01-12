Общество

В Волгограде полиция проводит проверку по факту избиения 11-летнего мальчика

Общество 12.01.2025 12:47
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12.01.2025 12:47


В Дзержинском районе Волгограда полиция выясняет все обстоятельства избиения компанией молодых людей 11-летнего ребенка. По информации местных жителей, инцидент произошел 11 января в Жилгородке во время прогулки мальчика с другом. 

В какой-то момент друзей, сообщают волгоградцы, окликнула группа  молодых людей, после чего детей начали беспричинно  избивать. В результате 11-летний мальчик  получил множество ссадин и синяков. 

Как сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, все участники конфликта уже установлены.

- Сотрудниками полиции изучены все обстоятельства. Участники конфликта установлены. По данному факту проводится проверка, - уточнили в региональном главке МВД. 

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