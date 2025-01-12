



В Дзержинском районе Волгограда полиция выясняет все обстоятельства избиения компанией молодых людей 11-летнего ребенка. По информации местных жителей, инцидент произошел 11 января в Жилгородке во время прогулки мальчика с другом.

В какой-то момент друзей, сообщают волгоградцы, окликнула группа молодых людей, после чего детей начали беспричинно избивать. В результате 11-летний мальчик получил множество ссадин и синяков.

Как сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, все участники конфликта уже установлены.

- Сотрудниками полиции изучены все обстоятельства. Участники конфликта установлены. По данному факту проводится проверка, - уточнили в региональном главке МВД.