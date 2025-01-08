Росреестр опроверг публикации в Telegram о краже данных из ЕГРН

В Сети обсуждают сообщения в Telegram-каналах о том, что хакерам якобы удалось выкачать данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В Росреестре это опровергают, сообщает V102.RU.

- Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН), - говорится в официальном сообщении ведомства. - В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграмм-каналов.

Так, в частности, телеграмм-каналы сообщили, что хакеры смогли украсть базу данных, содержащую ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов, адреса, паспортные данные, СНИЛС и названия компаний. Общий размер сведений, которым якобы завладели злоумышленники, составил порядка одного терабайта или более чем 2 миллиарда строк с информацией.