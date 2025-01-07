В российских вузах откажутся от бакалавриата





В Госдуме поддерживают решение об отказе от бакалавриата и переход на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ИА «Высота 102».

— пояснил спикер нижней палаты российского парламента.По предложению Минобрнауки, новая система высшего образования будет иметь три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантура. Переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Базовый уровень будет длиться от 5 до 6 лет. Специализированный уровень займет от 1 года до 3 лет.