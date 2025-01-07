Федеральные новости

В российских вузах откажутся от бакалавриата

Федеральные новости 07.01.2025 16:17
0
07.01.2025 16:17


В Госдуме  поддерживают решение об отказе от бакалавриата и переход на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ИА «Высота 102».

- Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны, — пояснил спикер нижней палаты российского парламента.

По предложению Минобрнауки, новая система высшего образования будет иметь три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантура. Переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Базовый уровень будет длиться от 5 до 6 лет. Специализированный уровень займет от 1 года до 3 лет.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
06.01.2025 20:02
Федеральные новости 06.01.2025 20:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.01.2025 11:00
Федеральные новости 03.01.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.01.2025 19:12
Федеральные новости 02.01.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.01.2025 10:53
Федеральные новости 02.01.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.01.2025 08:43
Федеральные новости 02.01.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.12.2024 07:29
Федеральные новости 30.12.2024 07:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.12.2024 12:11
Федеральные новости 29.12.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2024 17:06
Федеральные новости 28.12.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2024 14:32
Федеральные новости 28.12.2024 14:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2024 12:12
Федеральные новости 28.12.2024 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2024 10:22
Федеральные новости 28.12.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.12.2024 18:45
Федеральные новости 27.12.2024 18:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2024 21:19
Федеральные новости 26.12.2024 21:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2024 19:52
Федеральные новости 26.12.2024 19:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2024 17:11
Федеральные новости 26.12.2024 17:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:32
Легенда «Ротора» Олег Веретенников уехал в КитайСмотреть фотографии
16:49
Рождественское чудо запечатлел глава района Волгоградской области 7 январяСмотреть фотографии
16:45
Глава Котово сняла 6-дневный режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
16:17
В российских вузах откажутся от бакалавриатаСмотреть фотографии
15:38
Пожилая волгоградка погибла в Рождество в своей квартиреСмотреть фотографии
15:30
Андрей Бочаров поздравил духовенство и православных с Рождеством ХристовымСмотреть фотографии
14:53
«Зубы – под елку?»: артистов волгоградского казачьего театра послали в курьеры и таксистыСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом девочка разбилась на байкеСмотреть фотографии
13:33
«Голова не треснет?»: мощная оттепель до +12 сменит морозы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
В новогодние каникулы 26 волгоградцев заразились COVID-19Смотреть фотографии
12:12
Денис Мантуров организовал полет на «Ансате» для подростка из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградском ботсаду установили рекорд по посещаемостиСмотреть фотографии
10:28
«Полгода мы надеялись»: под Волгоградом похоронили погибшего на СВО детского тренера по футболуСмотреть фотографии
10:02
Опасный маршрут. УФАС заподозрило МУП «Метроэлектротранс» в картельном сговоре при ремонте электробусовСмотреть фотографии
09:34
Волгоградский Россельхознадзор аннулировал документы на 21 кг свининыСмотреть фотографии
09:05
Волгоградцев ждёт двухдневная рабочая неделя после праздниковСмотреть фотографии
08:14
Волгоградцы встретили Светлое Рождество в Александро-Невском собореСмотреть фотографииCмотреть видео
08:02
Ретро-елка из Волгограда потерпела сокрушительное поражение в народном голосованииСмотреть фотографии
21:26
Андрей Бочаров в сочельник посетил храм Иоанна КронштадтскогоСмотреть фотографии
21:09
Обвисшие щеки и язвы на лице: чем грозят новогодние праздники волгоградкамСмотреть фотографии
20:02
В России водителям планируют запретить есть шаурму и курить вейпыСмотреть фотографии
19:27
Волгоградские бабушки собрали гостинцы участникам СВО на РождествоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Волгоградцы не хотят возвращаться на работу с новогодних каникулСмотреть фотографии
17:15
В Волжском пустят дополнительный транспорт в ночь на РождествоСмотреть фотографии
16:40
Бронеавтомобили «Сармат» и беспилотники отправили бойцам СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:16
Силовики задержали на въезде в Волгоград замышлявшего преступление мигрантаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
РКН назвал причину массового сбоя в работе онлайн-сервисов в РоссииСмотреть фотографии
15:11
Тонны неизвестного молока попали в магазины Волгограда и областиСмотреть фотографии
14:41
Тиры и круглогодичный казачий центр возведут под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:47
В России произошел глобальный сбой в работе соцсетей и онлайн-сервисовСмотреть фотографии
 