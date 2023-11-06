



Жители Кировского района Волгограда уже с февраля этого года вынуждены ожидать общественный транспорт под открытым небом. Как рассказали V102.RU горожане, в начале года старый ржавый павильон на остановке «7-ая площадка» окончательно завалился на бок и через некоторое время его демонтировали и увезли. Но новой остановки волгоградцы не дождались до сих пор. Жители Кировского района Волгограда уже с февраля этого года вынуждены ожидать общественный транспорт под открытым небом. Как рассказали V102.RU горожане, в начале года старый ржавый павильон на остановке «7-ая площадка» окончательно завалился на бок и через некоторое время его демонтировали и увезли. Но новой остановки волгоградцы не дождались до сих пор.

- Стоим, ждем автобусы, как в степи. Летом – под палящим солнцем, а, если идет дождь, то промокаем до нитки, пока автобус придет. Спрятаться у нас негде – разве что в камыши, - констатируют жители. – Пытались узнать в администрации, когда установят новый павильон. Но ответа на свой вопрос мы не получили. Сказали, ждите.Ничего конкретного по поводу сроков установки нового павильона не сообщили в администрации Волгограда и на редакционный запрос V102.RU.- Павильон на остановке «7-ая площадка» в процессе многолетней эксплуатации пришел в неудовлетворительное состояние и мог представлять опасность, в связи с чем был демонтирован ответственными службами. Указанный адрес уже внесен в план работ по установке новых павильонов на последующие периоды, - заявили в мэрии.Когда именно наступит «последующий период», в администрации не уточнили.