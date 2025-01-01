«Шел с Чебурашкой»: в Волжском сбили лежащего на дороге пешехода

В Волжском Волгоградской области накануне, 31 декабря, мужчина попал под колеса автомобиля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, все произошло напротив дома №52 по улице Горького около семи часов вечера.
- Мужчина был пьяным, еле на ногах стоял, разговаривал сам с собой, -
рассказали свидетели. – Выходил на дорогу, пытался остановить маршрутки и машины. Никто, конечно, не останавливался. Он то возвращался на тротуар, то снова его заносило на проезжую часть. В какой-то момент он все-таки упал прямо на дорогу. Проезжающая машина его и зацепила, видимо, водитель поздно увидел лежащего человека.
Пока ехала скорая, подбежавшие к мужчине люди оставались с ним, уговаривая потерпеть и разговаривая, чтобы он не отключался. В итоге пострадавшего мужчину, из-под куртки которого выпала мягкая игрушка Чебурашка, госпитализировали. Водители остановившихся автомобилей помогли переложить его на носилки в приехавшую неотложку.
Информация о ДТП уточняется.
Фото V102.RU