«Как в Москве, только ничего не видно»: станцию СТ в Волгограде оборудовали электронным табло





В Волгограде пассажиры скоростного трамвая с удивлением обнаружили сегодня, 31 декабря, новинку на станции «Пионерская». Как рассказали читатели ИА «Высота 102», теперь горожане и туристы могут ориентироваться здесь с помощью электронного табло.

– Очень здорово, что и до нас наконец дошла цивилизация. Прямо как в Москве, – делятся приятными впечатлениями волгоградцы, однако тут же подмечают, что разобрать на табло практически ничего невозможно.





– Мелкие белые буквы на синем фоне сливаются. Может, стоит доработать этот момент? – рекомендуют ответственным сотрудникам горожане.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Центральном районе Волгограда в ближайшее время будет установлено новое оборудование для углубленного досмотра пассажиров метротрама. Для этого планируется приобрести два новых интроскопа.

Согласно проектно-сметной документации, рентгеновские аппараты должны быть установлены на подземных станциях скоростного трамвая «Комсомольская» и «Профсоюзная».