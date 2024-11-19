Пассажиров волгоградского СТ начнут проверять рентгеном





В Центральном районе Волгограда в ближайшее время будет установлено новое оборудование для углубленного досмотра пассажиров метротрама. Как сообщает ИА «Высота 102», для этого планируется приобрести два новых интроскопа.

Согласно проектно-сметной документации, рентгеновские аппараты должны быть установлены на подземных станциях скоростного трамвая «Комсомольская» и «Профсоюзная». Оборудование позволит сканировать ручную кладь.

Отметим, на эти цели выделено 7,1 млн рублей. Поставщика оборудования определят до конца ноября. Установка должна произойти в течение трёх месяцев со дня перечисления заказчиком аванса.

Фото из архива ИА «Высота 102»