Общество

Пассажиров волгоградского СТ начнут проверять рентгеном

Общество 19.11.2024 21:14
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19.11.2024 21:14


В Центральном районе Волгограда в ближайшее время будет установлено новое оборудование для углубленного досмотра пассажиров метротрама. Как сообщает ИА «Высота 102», для этого планируется приобрести два новых интроскопа.

Согласно проектно-сметной документации, рентгеновские аппараты должны быть установлены на подземных станциях скоростного трамвая «Комсомольская» и  «Профсоюзная». Оборудование позволит сканировать ручную кладь.

Отметим, на эти цели выделено 7,1 млн рублей. Поставщика оборудования определят до конца ноября. Установка должна произойти в течение трёх месяцев со дня перечисления заказчиком аванса.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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