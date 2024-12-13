Расследования

Третий пошел: в Волгоградской области после ареста двух чиновников взяли под стражу бизнесмена

Расследования 13.12.2024 19:02
0
13.12.2024 19:02




После ареста главы Еланского района Волгоградской области Дмитрия Литвинова стало известно о задержании саратовского бизнесмена Романа Воропая. Как сообщает V102.RU, кадры идущего в окружении полицейских предпринимателя появились в местном телеграм-канале «Елань новости».

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области V102.RU пояснили, что в отношении Романа Воропая избрана мера пресечения в виде ареста. 

Напомним, 12 декабря по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения главе Еланского района Волгоградской области Дмитрию Литвинову. По решению Еланского районного суда он заключен под стражу на два месяца – до 11 февраля.

Руководителю района вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Что известно к этому часу о Романе Воропае, арест которого может быть связан с  главой Еланского района Дмитрием Литвиновым?

Согласно данным системы СПАРК, Роман Воропай – индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Самойловском районе Саратовской области. Однако основную бизнес-деятельность он вел в Еланском районе с 2020 года. За несколько лет он освоил на контрактах огромные суммы. Самым «жирным» выдался для него 2023 год – было заключено контрактов на 108,3 миллиона рублей, в 2022 году – на 94,6 миллиона рублей, в 2021 году – на 42,5 миллиона и в 2020 году – на 5,8 миллиона. Львиная доля из этой суммы пришлась на оказание услуг бизнесменом на поставку жилья детям-сиротам. 

В частности, с июля 2021 по июнь 2022 года Роман Воропай заключил контракты на поставку жилья детям-сиротам на 70,5 миллиона рублей. А с июня 2022 по январь 2023 года – на 148,3 миллиона рублей. 

Как известно, Роман Воропай построил в Елани 16 МКД для детей-сирот. Пару лет назад обитатели этих домов обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину после того, как улицу Подольскую, где стоят коттеджи, в весеннюю распутицу затопило талыми водами. В итоге жильцы не могли попасть в свои дома. Кроме того, из-за подтопления дома начали разрушаться. Ситуация снова повторилась через год. Тогда чиновники объясняли затопление улицы большим количеством грунтовых вод и особенностями рельефа местности, однако следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Дело сразу забрал центральный аппарат СК РФ. Кроме того, в январе 2023 года районный суд по иску прокуратуры обязал чиновников провести дорогу на улицах Подольская и Героев Сталинграда, где находятся дома для детей-сирот, а также провести уличное освещение и организовать площадки для сбора ТКО. Однако, по словам жильцов, власти лишь закидали целину битыми кирпичами. 

А весной 2024 года стало известно о задержании главы рабочего поселка Елань Александра Гугучкина. Не прошло и полугода, как арестовали Дмитрия Литвинова и Романа Воропая. 

Между тем, как сообщалось в местных пабликах, Роман Воропай имел отношение и к строительству дома для главы Еланского района Дмитрия Литвинова. 

В СУ СК по Волгоградской области, куда информагентство обратилось в связи с арестом Романа Воропая, пояснили, что в производстве регионального управления дел в отношении бизнесмена и главы района нет. 

Редакцией направлен запрос в центральный аппарат СК РФ. 

Видео Елань Новости t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.12.2024 18:16
Расследования 13.12.2024 18:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 12:44
Расследования 13.12.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 11:46
Расследования 13.12.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 09:42
Расследования 13.12.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 21:33
Расследования 12.12.2024 21:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 20:05
Расследования 12.12.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 17:27
Расследования 12.12.2024 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 15:11
Расследования 12.12.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 13:41
Расследования 12.12.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 10:06
Расследования 12.12.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 17:40
Расследования 11.12.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 17:24
Расследования 11.12.2024 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 15:35
Расследования 11.12.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 13:19
Расследования 11.12.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 12:15
Расследования 11.12.2024 12:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:06
РКН заблокировал доступ к ViberСмотреть фотографии
20:39
Работникам госучреждений Волгоградской области в 2025 году дважды проиндексируют окладыСмотреть фотографии
20:14
Россияне направили уже полмиллиона вопросов на прямую линию с ПутинымСмотреть фотографии
19:42
«Он здесь один остался»: под Волгоградом в хуторе Ветютнев погибает лебедьСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
Третий пошел: в Волгоградской области после ареста двух чиновников взяли под стражу бизнесменаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Волгоградским чиновникам суд не дал заработать на КубеСмотреть фотографии
18:16
В Волжском арестован жилец общежития за угрозы убийством участнику СВОСмотреть фотографии
17:29
Смотрим, как припорошился Волгоград: фото после первого снегаСмотреть фотографии
16:57
T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяцаСмотреть фотографии
16:53
Более 4 тонн сомнительной рыбы изъяли из оборота в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области введены ограничения на работу мигрантов: какие сферы будут под запретом в 2025 годуСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде прокуратура вернула «к станку» забывшую про дом УКСмотреть фотографии
16:05
Арестованного главу района Волгоградской области заменил его замСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде до 15 декабря изменят схему автомобильного движенияСмотреть фотографии
15:06
«Одной рукой колол лёд, другой - тащил пацана»: житель Михайловки рассказал о спасении провалившихся в пруд детейСмотреть фотографии
14:44
Делу время? Волгоградцам предстоит выйти на работу 31 декабряСмотреть фотографии
13:29
ДТП и «конские» цены на такси: как Волгоград встретил пробный снегопадСмотреть фотографии
13:08
Очевидцы засняли массовое ДТП с фурой «Магнит» на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Ж/д переезд в Ленинском районе закроют 17 декабряСмотреть фотографии
12:57
Фирму из Черкесска включили в РНП из-за срыва расчистки АхтубыСмотреть фотографии
12:44
УФСБ: начальница почты незаконно открыла банковские счета, желая угодить начальствуСмотреть фотографии
12:29
Массовые аварии вызвали пробки на нечищенной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:17
Вопрос ребром: Андрей Бочаров поручил создать план модернизации ЖКХ Волгограда и областиСмотреть фотографии
11:50
В Михайловке очевидцы спасли провалившихся под лёд четверых школьниковСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом вынесли приговор водителю, задавившему в пьяном угаре двух школьницСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Иномарка насмерть сбила пешехода на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:46
В Волжском на заправке обнаружен труп 57-летнего мужчиныСмотреть фотографии
10:12
«Житница юга России»: учёные ВНИРО прогнозируют рост рыбных запасов Цимлянского водохранилищаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Под Волгоградом на фоне ухудшении погоды столкнулись два грузовика HyundaiСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом осудили забившего до смерти знакомого рецидивистаСмотреть фотографии
 