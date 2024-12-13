



После ареста главы Еланского района Волгоградской области Дмитрия Литвинова стало известно о задержании саратовского бизнесмена Романа Воропая. Как сообщает V102.RU, кадры идущего в окружении полицейских предпринимателя появились в местном телеграм-канале «Елань новости».

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области V102.RU пояснили, что в отношении Романа Воропая избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, 12 декабря по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения главе Еланского района Волгоградской области Дмитрию Литвинову. По решению Еланского районного суда он заключен под стражу на два месяца – до 11 февраля.

Руководителю района вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Что известно к этому часу о Романе Воропае, арест которого может быть связан с главой Еланского района Дмитрием Литвиновым?

Согласно данным системы СПАРК, Роман Воропай – индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Самойловском районе Саратовской области. Однако основную бизнес-деятельность он вел в Еланском районе с 2020 года. За несколько лет он освоил на контрактах огромные суммы. Самым «жирным» выдался для него 2023 год – было заключено контрактов на 108,3 миллиона рублей, в 2022 году – на 94,6 миллиона рублей, в 2021 году – на 42,5 миллиона и в 2020 году – на 5,8 миллиона. Львиная доля из этой суммы пришлась на оказание услуг бизнесменом на поставку жилья детям-сиротам.

В частности, с июля 2021 по июнь 2022 года Роман Воропай заключил контракты на поставку жилья детям-сиротам на 70,5 миллиона рублей. А с июня 2022 по январь 2023 года – на 148,3 миллиона рублей.

Как известно, Роман Воропай построил в Елани 16 МКД для детей-сирот. Пару лет назад обитатели этих домов обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину после того, как улицу Подольскую, где стоят коттеджи, в весеннюю распутицу затопило талыми водами. В итоге жильцы не могли попасть в свои дома. Кроме того, из-за подтопления дома начали разрушаться. Ситуация снова повторилась через год. Тогда чиновники объясняли затопление улицы большим количеством грунтовых вод и особенностями рельефа местности, однако следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Дело сразу забрал центральный аппарат СК РФ. Кроме того, в январе 2023 года районный суд по иску прокуратуры обязал чиновников провести дорогу на улицах Подольская и Героев Сталинграда, где находятся дома для детей-сирот, а также провести уличное освещение и организовать площадки для сбора ТКО. Однако, по словам жильцов, власти лишь закидали целину битыми кирпичами.

А весной 2024 года стало известно о задержании главы рабочего поселка Елань Александра Гугучкина. Не прошло и полугода, как арестовали Дмитрия Литвинова и Романа Воропая.

Между тем, как сообщалось в местных пабликах, Роман Воропай имел отношение и к строительству дома для главы Еланского района Дмитрия Литвинова.

В СУ СК по Волгоградской области, куда информагентство обратилось в связи с арестом Романа Воропая, пояснили, что в производстве регионального управления дел в отношении бизнесмена и главы района нет.

Редакцией направлен запрос в центральный аппарат СК РФ.

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