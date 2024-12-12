Расследования

Главу Еланского района Дмитрия Литвинова поместили в СИЗО

Расследования 12.12.2024 13:41
0
12.12.2024 13:41


Сегодня, 12 декабря, по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения главе Еланского района Волгоградской области Дмитрию Литвинову. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Литвинов по решению Еланского районного суда заключен под стражу на два месяца – до 11 февраля.

Руководителю района вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, что о задержании главы Еланского района стало известно 11 декабря. Чиновника подозревают в получении взятки. Telegram-каналы накануне распространили видео, где Литвинова в наручниках ведут от местной прокуратуры в автозак.

Это уже второй руководитель в Еланском районе, которого задерживают за коррупционное преступление. Так, 6 апреля 2024 года был арестован глава Елани Александр Гугучкин. Примечательно, что до сих пор в открытом доступе нет никакой информации о том, в чем конкретно подозревают Гугучкина.

Коллаж Павла Мирошкина / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.12.2024 15:11
Расследования 12.12.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 10:06
Расследования 12.12.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 17:40
Расследования 11.12.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 17:24
Расследования 11.12.2024 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 15:35
Расследования 11.12.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 13:19
Расследования 11.12.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 12:15
Расследования 11.12.2024 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 11:16
Расследования 11.12.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 21:02
Расследования 10.12.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 17:06
Расследования 10.12.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 14:57
Расследования 10.12.2024 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 13:41
Расследования 10.12.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 13:07
Расследования 10.12.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 11:38
Расследования 10.12.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 11:12
Расследования 10.12.2024 11:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:00
Путин вручил Александре Пахмутовой медаль Героя ТрудаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Госдума увеличила размер штрафов за нарушения ПДДСмотреть фотографии
15:53
На Аллее Героев в Волгограде возводят огромный шатерСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде подсудимого экс-депутата гордумы Зверева отправили под стражуСмотреть фотографии
15:23
Депутаты назвали кандидата на должность главы Облкомдортранса в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградского коммерсанта за взятку в 100 тысяч отправили на год в колониюСмотреть фотографии
13:48
Скандальную транспортную реформу в Волгоградской области отложили до летаСмотреть фотографии
13:41
Главу Еланского района Дмитрия Литвинова поместили в СИЗОСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде выводят сети водоотведения из тепловых каналовСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде автобусный маршрут №103 попал под оптимизациюСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров предложил ограничить работу мигрантов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
Под Волгоградом Росприроднадзор обнаружил следы загрязнения нефтью берега ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
Эксперты «СОГАЗ-Мед»: как проверить легкие бесплатно по полису ОМССмотреть фотографии
11:55
Силовики арестовали десятки машин на оптовой базе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
МЧС экстренно предупредило волгоградцев о снежном штормеСмотреть фотографии
11:28
Как складывается цена одной поездки? Рассказали в новом для Волгограда сервисе DriveeСмотреть фотографии
11:16
Третья волна: парковку в центре Волгограда сделают платной ещё на 15 улицахСмотреть фотографии
11:02
Цена сливочного масла в Волгограде перевалила за тысячу рублейСмотреть фотографии
10:49
Стали известны подробности гибели женщины от бешенства в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:39
Жители Волгоградской области не устояли перед распродажами в СетиСмотреть фотографии
10:26
Шла на таран? В Волгограде камера засняла, как маршрутка сбила женщину на переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
«Это нелюди!»: волгоградцев потрясла история с отравлением птиц в «Птичьем острове»Смотреть фотографии
10:06
В Волгограде возобновлено движение СТ после поломки вагонаСмотреть фотографии
09:35
РПН: в Волгоградской области от бешенства умер человекСмотреть фотографии
08:40
«А есть ли конец?»: бензин на волгоградских АЗС подорожал на треть рубляСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде водитель КАМАЗа заплатит полмиллиона за свалку в лесополосеСмотреть фотографии
07:55
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО 56-летнего добровольцаСмотреть фотографии
21:53
В приюте «Птичий остров» в Волгограде отравили аиста и чаекСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Стали известны даты проведения ОГЭ в 2025 годуСмотреть фотографии
21:23
В Волжском завершили ремонт второго мостаСмотреть фотографии
 