Главу Еланского района Дмитрия Литвинова поместили в СИЗО

Сегодня, 12 декабря, по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения главе Еланского района Волгоградской области Дмитрию Литвинову. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Литвинов по решению Еланского районного суда заключен под стражу на два месяца – до 11 февраля.

Руководителю района вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, что о задержании главы Еланского района стало известно 11 декабря. Чиновника подозревают в получении взятки. Telegram-каналы накануне распространили видео, где Литвинова в наручниках ведут от местной прокуратуры в автозак.

Это уже второй руководитель в Еланском районе, которого задерживают за коррупционное преступление. Так, 6 апреля 2024 года был арестован глава Елани Александр Гугучкин. Примечательно, что до сих пор в открытом доступе нет никакой информации о том, в чем конкретно подозревают Гугучкина.

Коллаж Павла Мирошкина / V102.RU