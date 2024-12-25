Ворвавшийся в лицей Волгограда мужчина был вооружен ножом





В Волгограде 52-летний мужчина, попытавшийся сегодня, 25 декабря, прорваться в здание лицея №3 в Тракторозаводском районе, был вооружен ножом. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В частности, по данным полиции, при себе неизвестный имел охотничий нож, который успел выбросить при задержании сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время оружие изъято, проводится проверка по факту происшествия.

Напомним, инцидент произошел утром 25 декабря, когда в лицее №3 шли занятия. Неизвестный, которому, как потом уточнили в полиции, 52 года, воспользовался моментом и попытался проникнуть в школу вместе с лицеистами. Однако этого ему не удалось – сотрудники охраны, находившиеся на первом этаже здания, успели нажать тревожную кнопку. Задержание лицеисты сняли на видео.

Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что, вероятнее всего, неизвестный находился в состоянии наркотического опьянения. Что побудило его прийти в школу с ножом – в настоящее время выясняют правоохранители.