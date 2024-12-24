Политика

Губернатор принял отставку глав облкомсозащиты Заботиной и облкомсельхоза Морозовой

Политика 24.12.2024 17:18
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24.12.2024 17:18


Губернатор Волгоградской области 24 декабря приняли отставку председателей региональных комитетов социальной защиты населения и сельского хозяйства. Свои посты накануне Нового года покидают Лилия Заботина и Марина Морозова, ранее рекомендованные депутатами Волгоградской областной думы. Как сообщает пресс-служба обладмина, на освободившиеся места уже назначены временные руководители.

– Временно исполняющим обязанности председателя облкомзащиты назначена Ольга Васильева, которая до этого дня работала в должности замглавы комитета. Врио председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области стал Максим Долгов – кандидат сельскохозяйственных наук, до сегодняшнего дня занимавший пост руководителя волгоградского филиала «Россельхозцентра», – прокомментировали в администрации области. 

Кроме того, сегодня состоялось назначение врио председателя комитета образования Волгоградской области. Им стал Александр Калинин – экс-директор Волгоградского социально-педагогического колледжа.  

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