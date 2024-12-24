Здравоохранение

Первый случай «свиного» гриппа зафиксировали в Волгоградской области

Здравоохранение 24.12.2024 14:34
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24.12.2024 14:34


В Волгоградской области зарегистрировали первый случай вируса гриппа А (H1N1), известного еще как «свиной». Об этом сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, где провели анализ заболеваемости населения по итогам прошедшей недели. Грипп А характеризуется появлением высокой температуры, болей в горле, сухим кашлем, который может долго не проходить, а также насморком и мышечной ломкой.
При этом в основном жители заражались вирусами негриппозной этиологии – риновирусами, парагриппом, аденовирусом, метапневповирусом, бокавирусом, РС-вирусом. Также эпидемиологи обнаружили циркуляцию коронавируса (HCoV), который вызывает нетяжелое ОРВИ, и нового коронавиурса SARS-Cov-2, явившегося причиной разразившейся несколько лет назад пандемии. 
В целом заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась на 7%, в том числе среди всех возрастных групп населения. А вот количество  случаев COVID-19, который протекает с подобными с ОРВИ симптомами, осталось на одном уровне с предыдущей неделей. 

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