Расследования

«Я был дураком»: участник избиения подростка в Михайловке записал покаянное видео

Расследования 23.12.2024 20:51
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23.12.2024 20:51


Один из участников избиения в Михайловке Волгоградской области подростка-инвалида записал видео с извинениями после того, как этим происшествием заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, передает V102.RU.

- Жора, извини меня, пожалуйста. Я был дураком и не осознавал, что делал. Надеюсь, ты меня простишь, и все эти проблемы уже закончатся, - говорит молодой человек на камеру.



Ранее кадры избиения, а теперь и покаяния опубликовал телеграм-канал «Online34 | Михайловка».

- Наши подписчики вычислили «героя» видео. С его слов, у него появились большие проблемы, и теперь он не может выйти из дома, - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, что 23 декабря в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой подростки бьют и пинают молодого человека, якобы страдающего отклонениями в развитии. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что по данному факту полицией организована проверка.

Видео: «Online34 | Михайловка» / t.me

Фото из архива V102.RU

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