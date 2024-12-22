Транспорт

Нанотехнологии? Под Волгоградом засняли асфальтирование луж и мокрого снега

Транспорт 22.12.2024 07:34
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22.12.2024 07:34


В Волгоградской области первые обильные снегопады и последующая за ними оттепель неожиданно сподвигли на «подвиги» дорожные службы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в Еланском районе специалисты приступили к ремонту проезжей части, ведущей к посёлку Таловка. Работы засняли на видео ошарашенные такой удалью местные жители.



- Укладывают прямиком в выбоины, наполненные водой и мокрым снегом. Ночью обещают морозы. Что же будет с этими латками, ведь асфальт не схватится, а из-за понижения температуры и кристаллизации влаги тут же начнётся разрушение отремонтированного полотна. Неужели это нельзя было осенью сделать, - задаётся вопросом один из автолюбителей.

Судя по опубликованным кадрам, специалисты и сами понимают, что переводить таким образом асфальт не совсем правильно. Поэтому в бригаде был выделен один сотрудник, который опорожняет переполненные осадками выбоины совковой лопатой. Однако, судя по всему, осушить их таким образом у мужчины не получается. На финальных секундах видеоролика видно, как четверо его коллег следуют за ним, заполняя лужи асфальтом.

Отметим, насколько применяемые технологии окажутся долговечны, местным водителям, судя по всему, предстоит оценить уже в ближайшее время.

Фото и видео: Елань новости / t.me

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