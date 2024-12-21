Спорт

«Динамо-Синара» 21 декабря на выезде сыграет с «Астраханочкой» в гандбольной Суперлиге

Спорт 21.12.2024 07:33
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21.12.2024 07:33


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 21 декабря, завершат 2024 год выездным матчем с «Астраханочкой» в 17-м туре женской Суперлиги. Игра начнется в 13-00 ч. Встреча будет показана в прямом эфире на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

До завершения первой части сезона остается всего несколько туров. Динамовки продолжают сражаться за попадание в верхнюю шестерку по итогам предварительного этапа. Поэтому каждая осечка на данном отрезке может стоить дорого команде Евгения Дмитриева. Напомним, в прошлом матче бело-голубые на домашней «Динамо Арене» уступили новороссийской «Черноморочке» — 25:28. Исход поединка по большей части решили 18 потерь, которые совершили хозяйки по ходу поединка. Волгоградки неоднократно подбирались к «морячкам» на близкое расстояние, однако далеко не все атаки динамовские исполнительницы смогли результативно завершить. В итоге концовка противостояния осталась за «Черноморочкой», которая продолжает биться с московским ЦСКА за второе место в турнирной таблице. 

Динамовки после поражения оказались на седьмом месте с 13-ю заработанными ранее очками и немного отпустили от себя главных конкурентов — «Кубань» и «Ладу». К слову, накануне, 20 декабря, кубанки обыграли клуб из Тольятти со счетом 25:23 и с 17-ю баллами закрепились на пятой позиции. «Лада» с 15-ю очками располагается на данный момент на шестой строчке.  

Ближайший соперник «Динамо-Синары» — «Астраханочка», которая находится в группе лидеров турнира — на четвертом месте. Подшефные Михаила Измайлова по-прежнему остаются одними из главных претендентов на медали по итогам нынешнего розыгрыша Суперлиги, хотя астраханскому коллективу прошлые два матча дались непросто. Географические соседи сначала в родных стенах уступили «Черноморочке» (32:38), а затем всего с разницей в два мяча также дома одолели идущую вслед за «Синарой» подмосковную «Звезду» — 29:27.


Напомним, в матче-открытия новой «Динамо Арены» 3 октября «Астраханочка» обыграла хозяек со счетом 27:20. Отметим, наставник бело-голубых Евгений Дмитриев ранее в своей карьере работал в системе астраханского клуба — в тренерском штабе основного состава и наставником молодежки, с которой в сезоне 21-22 стал серебряным призером первенства России. Кроме того, полусредняя «Динамо» София Романенко еще в прошлом сезоне выступала за «Астраханочку», поэтому для 22-летней гандболистки сегодняшнее противостояние наверняка будет принципиальным.

«Динамо-Синара» в битве с сильным соперником имеет возможность уйти на новогодний перерыв с хорошим настроением. Волгоградских гандболисток на астраханском выезде поддержит мощный десант болельщиков бело-голубых, которые приехали в соседний город только за победой. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU (архив)

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