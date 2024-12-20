Судьба? В Волгограде засняли синхронное столкновение иномарок на пр. Ленина





19 декабря в центре Волгограда произошло очередное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз автолюбители не поделили перекрёсток ул. Порт-Саида и пр. им. Ленина. Здесь вечером на пустой дороге столкнулись две иномарки. Аварию запечатлела одна из камер уличного видеонаблюдения.







- В 20:20 напротив дома № 21 по пр. Ленина произошло столкновение автомашин Nissan и Subaru, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, обе машины даже не попытались избежать столкновения, с поразительной синхронностью врезавшись друг в друга. На видео также запечатлено, что Nissan, двигаясь по пр. им. Ленина, попытался проскочить на красный свет. Водителя не смутил не только сигнал светофора, но и даже переходящие дорогу пешеходы.

Отметим, в результате аварии автомобили получили серьёзные повреждения. Кроме того, по информации правоохранителей, оба водителя были травмированы. Прибывшие на место медики доставили их в ближайшую больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области