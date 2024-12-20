



Гандболисты «Каустика» накануне, 19 декабря, в заключительном матче года в рамках очередного тура мужской Суперлиги на выезде проиграли «Пермским медведям» со счетом 28:43, сообщает V102.RU.

«Каустик» в прошлом туре чемпионата прервал серию из 13-ти поражений подряд, обыграв дома уфимский «Акбузат» — 32:30. Затем «химики» в упорной борьбе на родной площадке уступили астраханскому «Динамо» в 1/8 финала Кубка России — 25:27. А «Пермские медведи» идут в первой пятерке турнирной таблицы Суперлиги, решая более амбициозные задачи в нынешнем сезоне.

«Каустик» добирался на гостевую встречу на поезде и прибыл в Пермь только в день игры. Вероятно, дальняя дорога отняла много сил у волгоградцев, которые провалили начало поединка. Хозяева за стартовый отрезок отправили пять мячей, вынудив наставника гостей Дмитрия Бочарникова взять тайм-аут. Сразу после небольшого перерыва Никита Светлов из стана «Каустика» поразил ворота пермяков и оформил первый мяч гостей в поединке. Долгое время соперники обменивались точными попаданиями. Это было на пользу уральскому коллективу, который благодаря стартовому рывку стабильно имел отрыв в несколько мячей.

В начале заключительной десятиминутки тайма Светлов оформил дубль, при этом пермяки все равно лидировали с комфортным преимуществом — «плюс восемь». Незадолго до перерыва волгоградский гандболист Константин Кудинов отметился результативным выстрелом, однако затем хозяева еще дважды отличились. По итогам первой половины матча уральцы вели со счетом 24:14.

Второй тайм начался с реализации Никиты Светлова, на что «Пермские медведи» ответили пятью мячами подряд, еще больше увеличив отрыв. Дмитрий Бочарников снова прибегнул к тайм-ауту, но исправить ситуацию его подопечным это не помогло. После минутного отдыха капитан «Каустика» Никита Ларин отправил мяч в сетку, однако «химики» могли рассчитывать лишь на редкие эффективные атаки в своем исполнении. Хозяева доказали, что по праву считались фаворитами противостояния, не позволяя гостям вернуться в игру.

В середине тайма Виктор Бабкин дальним броском оформил 20-й мяч «Каустика» в поединке. Правда, к этому моменту в активе хозяев было уже 35 очков. В концовке встречи сенсации не случилось — «Пермские медведи» не растеряли весомое преимущество, выиграв крупно — 43:28. Лучшим игроком и бомбардиром в составе «химиков» стал Никита Светлов — 10 заброшенных мячей. Никита Ларин отметился шестью точными попаданиями.

Таким образом, «Каустик» завершил 2024 год на последнем, 12-м месте, заработав всего два балла. Команда Дмитрия Бочарникова теперь имеет месяц на отдых и подготовку к отчаянной борьбе за сохранение прописки в Суперлиге, которая ожидает волгоградский клуб практически с самого начала следующего года. 18 января «химики» дома сыграют с лидирующим на данный момент в чемпионате питерским «Зенитом».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев