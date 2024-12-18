Андрей Бочаров обсудил с чиновниками нехватку кадров в АПК





18 декабря в Волгограде на площадке аграрного университета прошел совет по вопросам развития АПК при губернаторе Андрее Бочарове. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона обсудил с чиновниками, представителями аграрного сектора и образовательных учреждений вопросы кадровой безопасности аграрно-промышленного комплекса региона, а также модернизации предприятий.

- Агропромышленный комплекс Волгоградской области решает очень серьезные и масштабные задачи, реализует целый ряд перспективных, в том числе инновационных проектов развития, основанных на использовании самой современной техники, оборудования, технологий и цифровых решений. В этой связи от органов власти всех уровней и профессионального сообщества требуется по-настоящему системный, грамотный, вдумчивый подход к формированию и управлению кадровым потенциалом в АПК, - отметил Андрей Бочаров.

Переоснащение предприятий требует как привлечения новых квалифицированных специалистов, так и переобучения уже существующих. Для решения кадрового вопроса у региона есть всё необходимое. Кроме того, чиновники разработали план по углублению сотрудничества между школами, профильными образовательными учреждениями и агропредприятиями.

По информации властей, в 2024 году в регионе работают 40 агроклассов, открыт лицей-интернат «АгроЛидер». ВолГАУ заключены соглашения со школами об активизации профориентационной деятельности.

Кроме того, налажена работа по дополнительному обучению уже действующих работников. Ежегодно образовательные программы осваивают более 1 тыс. сотрудников АПК.

- Считаю важным продолжить активную работу по укреплению партнерского взаимодействия предприятий и организаций АПК и наших профильных образовательных учреждений. В результате мы должны выйти на новые, еще более тесные формы их кооперации в решении задачи качественного кадрового обеспечения АПК, - подчеркнул глава региона.

Фото: администрация Волгоградской области