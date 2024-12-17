



Опубликован производственный календарь на 2025 год, где указаны выходные, праздничные, сокращенные, а также перенесенные дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис SuperJob, нерабочими днями в Российской Федерации являются: Опубликован производственный календарь на 2025 год, где указаны выходные, праздничные, сокращенные, а также перенесенные дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис SuperJob, нерабочими днями в Российской Федерации являются:

В 2025 новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025. На 23 февраля выпадает 2 выходных — с 22 по 23 февраля. На 8 марта (Международный женский день) также предусмотрено 2 выходных — 8 и 9 марта.На праздник Весны и Труда россияне будут отдыхать 4 дня — с 1 по 4 мая, на День Победы 4 дня — с 8 по 11 мая. На День России запланированы 4 выходных дня — с 12 по 15 июня, а на День народного единства — три: 2, 3 и 4 ноября.Перенос выходных дней будет выглядеть так:Предпраздничными сокращенными днями в 2025 году будут: