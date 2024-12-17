• 23 февраля — День защитника Отечества;
• 8 марта — Международный женский день;
• 1 мая — Праздник Весны и Труда;
• 9 мая — День Победы;
• 12 июня — День России;
• 4 ноября — День народного единства.
В 2025 новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025. На 23 февраля выпадает 2 выходных — с 22 по 23 февраля. На 8 марта (Международный женский день) также предусмотрено 2 выходных — 8 и 9 марта.
На праздник Весны и Труда россияне будут отдыхать 4 дня — с 1 по 4 мая, на День Победы 4 дня — с 8 по 11 мая. На День России запланированы 4 выходных дня — с 12 по 15 июня, а на День народного единства — три: 2, 3 и 4 ноября.
Перенос выходных дней будет выглядеть так:
• 4 января (сб) → 2 мая (пт)
• 5 января (вс) → 31 декабря (ср)
• 23 февраля (вс) → 8 мая (чт)
• 8 марта (сб) → 13 июня (пт)
• 1 ноября (сб) → 3 ноября (пн)
Предпраздничными сокращенными днями в 2025 году будут:
• 7 марта;
• 30 апреля;
• 11 июня;
• 1 ноября.