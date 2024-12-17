Федеральные новости

Отдыхать - не работать: праздничный календарь утвердили для россиян в 2025 году

Федеральные новости 17.12.2024 21:24
0
17.12.2024 21:24


Опубликован производственный календарь на 2025 год, где указаны выходные, праздничные, сокращенные, а также перенесенные дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис SuperJob, нерабочими днями в Российской Федерации являются:
•    1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово;
•    23 февраля — День защитника Отечества;
•    8 марта — Международный женский день;
•    1 мая — Праздник Весны и Труда;
•    9 мая — День Победы;
•    12 июня — День России;
•    4 ноября — День народного единства.
В 2025 новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года  по 8 января 2025. На 23 февраля выпадает 2 выходных — с 22 по 23 февраля. На 8 марта (Международный женский день) также предусмотрено 2 выходных — 8 и 9 марта.
На праздник Весны и Труда россияне будут отдыхать 4 дня — с 1 по 4 мая, на День Победы 4 дня — с 8 по 11 мая. На День России запланированы 4 выходных дня — с 12 по 15 июня, а на День народного единства — три: 2, 3 и 4 ноября.
Перенос выходных дней  будет выглядеть так:
•    4 января (сб) → 2 мая (пт)
•    5 января (вс) → 31 декабря (ср)
•    23 февраля (вс) → 8 мая (чт)
•    8 марта (сб) → 13 июня (пт)
•    1 ноября (сб) → 3 ноября (пн)
Предпраздничными сокращенными днями в 2025 году будут:
•    7 марта;
•    30 апреля;
•    11 июня;
•    1 ноября.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
17.12.2024 17:22
Федеральные новости 17.12.2024 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2024 13:46
Федеральные новости 17.12.2024 13:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2024 11:53
Федеральные новости 17.12.2024 11:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2024 17:43
Федеральные новости 16.12.2024 17:43
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2024 11:29
Федеральные новости 16.12.2024 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2024 10:06
Федеральные новости 16.12.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.12.2024 20:31
Федеральные новости 14.12.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.12.2024 16:11
Федеральные новости 14.12.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.12.2024 08:41
Федеральные новости 14.12.2024 08:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.12.2024 21:06
Федеральные новости 13.12.2024 21:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.12.2024 20:14
Федеральные новости 13.12.2024 20:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.12.2024 16:23
Федеральные новости 12.12.2024 16:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2024 21:24
Федеральные новости 11.12.2024 21:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2024 16:43
Федеральные новости 11.12.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2024 14:35
Федеральные новости 11.12.2024 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:39
Волгоградцев ждут температурные качелиСмотреть фотографии
21:24
Отдыхать - не работать: праздничный календарь утвердили для россиян в 2025 годуСмотреть фотографии
20:53
В Волгограде уберут неприличные вывески суши-баровСмотреть фотографии
20:09
«Пятнашка несколько часов умирала в муках»: горьковский живодёр вновь охотится на собак в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:39
«Здесь есть драйв»: в Волжском впервые прошел чемпионат России по воздушно-силовой атлетикеСмотреть фотографии
19:19
Чиновники в Волгоградской области незаконно продали чужие землиСмотреть фотографии
18:59
Волгоградца приговорили к 10 годам за спонсирование ИГИЛ*Смотреть фотографии
18:29
На юге Волгограда в ДТП с тремя автомобилями пострадал мужчинаСмотреть фотографии
18:21
Двое волжан попались на схемы аферистов и лишились 7 млн рублейСмотреть фотографии
18:08
Построенную с нуля трассу с мостами и развязками в Волго-Ахтубинской пойме показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
«Сила не потребовалась»: стали известны подробности задержания подозреваемого в ЖирновскеСмотреть фотографии
17:22
«Внутри выгорело почти всё»: во Фролово два часа тушили пожар в магазинеСмотреть фотографии
17:22
«Единая Россия»: к 2031 году запланировано обновить порядка 11 тысяч школСмотреть фотографии
17:15
В Жирновске забаррикадировавшегося в доме беглеца скрутили силовикиСмотреть фотографии
16:17
Волгоградский пенсионер погиб на пожаре из-за электропроводкиСмотреть фотографии
16:06
А как же сроки? «Золотая» дорога в Краснослободске перекрыта месяц из-за затянувшегося ремонтаСмотреть фотографии
15:55
Рагиму Шыхалиеву грозит 10-летний срок за смертельное ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
Во Фролово из-за крупного пожара в магазине эвакуировали школу №6Смотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Новые санитарные машины разъехались по больницам Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:04
В зооприюте Волгограда появился новый львенок из МахачкалыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк с 1 январяСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде скорректировали движение на улице Ангарской из-за ремонтаСмотреть фотографии
12:53
Пять последствий ОРВИ назвали в волгоградском РПНСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде на Ангарском из-за ДТП вновь встали трамваиСмотреть фотографии
12:49
Бодрое задержание волгоградскими оперативниками мошенника в Краснодаре сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
Новая Москва становится магнитом для предпринимателей из регионовСмотреть фотографии
12:28
Себя показал? В Волгограде глава Тракторозаводского района лишился приставки вриоСмотреть фотографии
12:22
Мужчина под веществами скончался в машине ППС в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
Волгоградцев приглашают принять участие в исследовании новой вакцины от ракаСмотреть фотографии
11:40
Главную ёлку Волгограда начали собирать в ЦПКиОСмотреть фотографии
 