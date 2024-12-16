



Волгоградские гандболистки на «Динамо-Арене» сегодня, 16 декабря, уступили новороссийской «Черноморочке», которая сейчас идет на втором месте в женской Суперлиге, со счетом 25:28. Как сообщает V102.RU, если бы динамовки не допустили большое количество потерь в атаке, итог поединка мог бы быть совсем другим.

Начало матча бело-голубые провалили. «Черноморочка» уже к 5-й минуте лидировала со счетом 3:0. Недовольный неудачным стартом своих подопечных наставник бело-голубых Евгений Дмитриев вынужден был встряхнуть игроков взятым тайм-аутом. Динамовки забросили свой первый мяч только на 7-й минуте, автором которого стала Екатерина Долматова. Хозяйки встрепенулись и стали приходить в себя. Выручила команду на последнем рубеже Мария Дувакина, совершившая пару важных спасений, а также Арина Безбабных, забросившая с семиметрового.

В начале второй десятиминутки бело-голубые уже не позволяли себе серьезных провалов – играли более дисциплинированно и почти на равных с соперницами. Евгений Дмитриев, как обычно, у границ технической зоны давал волю эмоциям, но в определенный момент все-таки получил желтую карточку за яркие споры с арбитром. В дальнейшем игра больше напоминала качели – «Черноморочка» выходила вперед, а «Синара» сравнивала. Однако волгоградкам не хватало решающего рывка, чтобы выйти вперед. При счете 13:9 в пользу гостей Евгений Дмитриев заменил Марию Дувакину на Надежду Колесникову. Надежда не подвела и вскоре отразила пенальти.

Однако «морячки» за пять минут до перерыва взяли себя в руки и соорудили четыре мяча. «Синара» на данном отрезке не смогла поразить ворота. Команды в итоге ушли отдыхать со счетом 17:10 в пользу новороссийских гандболисток.

Во втором тайме бело-голубые побежали вперед и по самоотдаче к девушкам не было вопросов – несмотря на серьезное отставание, они старались сражаться за каждый мяч. На старте тайма Виктория Турусина реализовала очередной пенальти. Грозой для соперниц была и Анастасия Шкитина, которая часто и эффективно атаковала с правого края. И эти усилия не пропали даром. К 39-й минуте динамовки сократили отставание до двух очков после попадания Софьи Васильевой и вернули интригу в сегодняшнюю встречу.



Несмотря на многократные сейвы Марии Дувакиной, а также проявленный характер, бело-голубым не хватило концентрации в решающий момент для положительного исохда сегодня вечером. Сказалась, наверное, и усталость динамовок, а также класс соперниц, которые в концовке не потеряли контроль за ситуацией и не позволили себя догнать. В итоге после реализации Безбабных был установлен окончательный счет – 28:25 в пользу новороссийского клуба. Таким образом, «Черноморочка» увезла из Волгограда еще одну победу, а динамовский коллектив в заключительном домашнем матче года потерпел поражение и опустился на шестое место.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото «Динамо-Синара» vk.com











