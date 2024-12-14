Здравоохранение

В Минздраве пообещали бесплатно лечить пациентов новой вакциной от рака

Здравоохранение 14.12.2024 19:30
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14.12.2024 19:30


В Минздраве пообещали сделать бесплатной новую мРНК-вакцину от рака. Об этом сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в эфире «Радио России».

Планируется, что препарат будет использоваться для лечения пациентов уже в начале 2025 года.  

- Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных. И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно, - приводит слова Андрея Каприна в эфире радио издание «ТАСС».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после использования вакцины у пациента исчезнет не только опухоль, но и метастазы. 


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