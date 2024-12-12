В обойме прибыло: в Волгограде депутаты одобрили глав облкомбезопасности и облкомзакупки





12 декабря депутаты Волгоградской областной думы продолжили рассмотрение кандидатур на посты глав региональных комитетов. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз парламентарии одобрили назначения в облкомбезопасности и облкомзакупки.

На пост председателя регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности вновь одобрен Юрий Наурзалиев. Он занимает эту должность с 2012 года.

Руководить комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области будет Павел Ярославцев. Чиновник также по факту продолжит свою деятельность. На этот пост он был назначен в 2022 году.

Фото: Волгоградская областная дума