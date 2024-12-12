В Городище нашли уголовный состав при проверке опасной нефтебазы

Уголовное дело о порче земель возбуждено по результатам проверки нефтебазы, которая располагается в рабочем поселке Городище Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, в основу уголовного дела легли материалы надзорной проверки соблюдения требований земельного законодательства.

- Установлено, что в результате складирования на территории предприятия в рабочем поселке Городище переулок Казачий нефтесодержащих отходов загрязнен земельный участок площадью около 4 тыс. кв. м. Ущерб, причиненный почвам как объекту окружающей среды, превысил 13 млн рублей, - сообщили в природоохранной прокуратуре.

Материалы были переданы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земель). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет исправительных работ.

Напомним, что проверить эту нефтебазу еще летом этого года попросил правоохранителей региона Экологический совет при Волгоградской областной Думе. Жители Городище пожаловались депутатам на невыносимое соседство с нефтебазой, которая расположена в 35 метрах от жилых домов. При этом, как отмечалось, территория предприятия не огорожена, не оборудована средствами пожарной безопасности и санитарно-защитной зоной. В воздухе ощущался стойкий запах нефтепродуктов, а многочисленные следы их разлива наблюдались на почве рядом с емкостями.

Фото Экологического совета