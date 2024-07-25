Экосовет попросил правоохранителей проверить опасную нефтебазу в Городище

Жители поселка Городище Волгоградской области пожаловались депутатам на невыносимое соседство с нефтебазой, которая расположена вблизи жилых домов, сообщили V102.RU в регпарламенте.

Коллективное обращение жителей поселка по вопросу загрязнения почвы и атмосферного воздуха отходами производства нефтебазы рассмотрел Экологический совет при Волгоградской областной Думе. Члены Экосовета под председательством Ирины Соловьевой выехали в Городище, чтобы увидеть все своими глазами и на месте разобраться в ситуации. Указанная в обращении жителей информация подтвердилась.

- Нефтебаза размещается в 35 метрах от жилых домов, здесь находятся 11 емкостей с горюче-смазочными материалами и три цистерны с кислотой. Территория предприятия не огорожена, не оборудована средствами пожарной безопасности и санитарно-защитной зоной, отсутствуют подъездные пути для пожарной техники. При этом в воздухе ощущается стойкий запах нефтепродуктов. Многочисленные следы их разлива также обнаружены на почве рядом с емкостями, - сообщили в Экосовете.





Гражданские активисты также представили доказательства того, что большая часть ГСМ с указанной нефтебазы перевозилась на асфальтобетонный завод, расположенный на территории поселка Городище. В ходе осмотра было обнаружено большое скопление строительных отходов в балке рядом с этим предприятием.

По итогам выезда было принято решение обратиться в природоохранные и правоохранительные органы с просьбой провести проверку по выявленным фактам. Еще раз ситуацию в Городище члены Экосовета обсудили на заседании.

- Эта ситуация действительно в любой момент может привести к серьезным последствиям, прежде всего, для жителей Городища. Также идет речь о существенном экологическом ущербе, который нанесен в результате деятельности данного предприятия, – прокомментировала ситуацию председатель комитета облдумы по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при региональном парламенте Ирина Соловьева. – По обнаруженным фактам полицией и другими компетентными органами ведутся проверки. Но уже сейчас, в ходе заседания, говорилось о многочисленных нарушениях, которые могут стать основанием не только для административного наказания, но и для возбуждения уголовного дела. Отмечу, что в данном случае жители проявляют активную гражданскую позицию и борются за свои законные права. Власть тоже должна объединить усилия и предпринять безотлагательные действенные меры, чтобы обеспечить безопасность здоровья и жизни граждан.

Парламентарий заверила, что областные депутаты и Экосовет берут этот вопрос под свой контроль.

- Мы будем поддерживать постоянную связь с жителями и информировать их о всех шагах по разрешению этой ситуации, - подчеркнула Ирина Соловьева.

Фото Экологического совета