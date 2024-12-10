



10 декабря в Волгоградской областной думе под председательством Александра Шевченко и Ирины Соловьевой состоялось совместное заседание парламентских комитетов по аграрной политике и экологии. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии депутаты одобрили продление полномочий Галины Аликовой на посту регионального комитета ветеринарии.

Напомним, Галина Аликова занимает свой пост более 13 лет. Руководитель вступила в полномочия в августе 2012 года, сменив на этом месте Андрея Агафонова.

Фото: Волгоградская областная дума