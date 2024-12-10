Спорт

Ветераны «Ротора» сыграют с болельщиками на «Динамо Арене»

Спорт 10.12.2024 13:32
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10.12.2024 13:32


22 декабря на «Динамо Арене» состоится предновогодний товарищеский футбольный матч с участием ветеранов «Ротора» и болельщиков сине-голубых, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. 
Спортивно-праздничное мероприятие будет посвящено 95-летию «Ротора» и 40-летию фанатского движения сине-голубых, которые отмечаются в этом году. 
Начало игры в 12-00 ч. Запуск зрителей начнется в 11-00 ч. Бесплатные билеты на встречу можно получить на сайте «Ротора» и на сайте Кассир.ру. Также дополнительно клуб проинформирует о  развлекательной программе и участниках предновогоднего матча.
Фото V102.RU

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