«Неужели дождались?»: «Каустик» одержал первую победу в Суперлиге





Гандболисты «Каустика» сегодня, 9 декабря, дома одержали долгожданную первую победу в нынешнем сезоне Суперлиги в матче с прямым конкурентом за выживание уфимским «Акбузатом» со счетом 32:30. Волгоградская команда прервала ужасающую серию из 13-ти поражений подряд в чемпионате, сообщает V102.RU.

Важность сегодняшней встречи для обоих клубов была высока. «Химики» до сих пор не набрали ни одного очка, а положение «Акбузата» было тоже непростым. Башкирский коллектив одержал единственную победу в турнире как раз над «Каустиком» в первом круге, обыграв их в родных стенах со счетом 40:34. Еще в одном матче уфимцам удалось сыграть вничью с астраханским «Динамо». Тем самым, в активе «Акбузата» до противостояния в Волгограде было три балла, что позволяло им находиться выше «Каустика», располагаясь на 11-й позиции. Игра прямых конкурентов в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе ожидалась жаркой. Такой она в итоге и получилась.

На старте команды обменялись точными попаданиями — у гостей отличился Данила Князев, затем сравнял Никита Филев. В следующей атаке подшефные Александра Горбатикова заработали пенальти, который реализовал Князев. Но тут же «Каустик» ответил уже своим семиметровым в исполнении капитана коллектива Никиты Ларина. На исходе пятиминутки «химики» впервые вышли вперед после разыгранной контратаки, которую с левого края завершил Даниил Кольцов.

Сегодняшний матч был богат на семиметровые. Вскоре с точки снова поразил ворота Князев, переигравший волгоградского голкипера Никиту Михайлова. А хозяева свою возможность отличиться с пенальти не использовали — бросок Ларина отразил вратарь Андрей Веденин. На восьмой минуте Ришат Латыпов со своей половины поразил пустые ворота хозяев и вывел гостей вперед.

После этого шла равная борьба, но «Каустик» все время находился в роли догоняющих. «Акбузату» после 20-й минуты удалось вырваться вперед на три мяча. При этом «химики» дальше не отпускали далеко от себя оппонентов. Перед заключительным отрезком тайма наставник «Каустика» Дмитрий Бочарников, незадолго до этого получивший желтую карточку за недовольство решениями арбитров, взял тайм-аут. Сразу после небольшого отдыха и возвращения на площадку отметился точным попаданием Станислав Токмаков. В конце первой половины встречи «химики» заработали очередной семиметровый, который реализовал Даниил Кольцов. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Акбузата» со счетом 16:15.

Второй тайм выдался не менее напряженным и событийным. Князев и Ларин обменялись точными попаданиями на старте 30-минутки. «Каустик» снова большими силами отправился в погоню за уфимцами. На 38-й минуте встречи Никита Филев в позиционном нападении сделал счет равным — 20:20. Долгое время «химикам» не удавалось перехватить инициативу и выйти вперед. Но все же «Каустик» заметно прибавил в заключительной десятиминутке поединка. Даниил Кольцов дважды подряд забросил с пенальти и снова сравнял — 28:28. В следующей атаке башкирских гандболистов волгоградцев на последнем рубеже выручил Никита Михайлов.

Снова Дмитрий Бочарников взял тайм-аут для решающего рывка. Тактические указания, данные игрокам «химиков» во время минутного перерыва, оказались эффективными. Станислав Токмаков и опытный Сергей Косенков в ключевой момент поразили ворота и вывели хозяев вперед на два мяча. И снова в игру вступил Никита Михайлов, отразивший бросок Владислава Наумука за три минуты до финальной сирены. В самой концовке Никита Ларин получил красную карточку и был удален с площадки, но хозяева, подгоняемые родными трибунами, на кураже удержали важнейшую итоговую викторию со счетом 32:30. Лучшим игроком в составе победителей стал Никита Михайлов, отразивший в общей сложности пять бросков. Самым результативным у волгоградцев оказался Никита Ларин, забросивший восемь раз. Даниил Кольцов отметился семью попаданиями.

Таким образом, «Каустик» в важнейшей битве с прямым конкурентом набрал первые два очка в сезоне и в турнирной таблице сократил отставание от «Акбузата» до минимума. В следующем поединке волгоградский клуб 12 декабря примет дома астраханское «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало встречи в 18-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Каустик» vk.com (архив)