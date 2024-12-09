



Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров находится с рабочей поездкой в Москве, где принимает участие в мероприятиях с главой государства.

Напомним, что ежегодно в России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. Глава Волгоградской области – Герой России Андрей Бочаров – как и годом ранее, стал участником торжественного мероприятия в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

В присутствии более 300 человек – Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия – Владимир Путин вручает медали «Золотая Звезда» проявившим особое мужество и героизм военнослужащим.