Чиновники незаконно отдали коммерсантам 2 га Волго-Ахтубинской поймы

Экология 09.12.2024 08:35
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09.12.2024 08:35
В Волгограде суд признал незаконным договор, заключенный между ГБУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и коммерческой организацией, которой были переданы 2 га земель лесного фонда Сахарного участкового лесничества. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, фирма получила землю в рамках выполнения мероприятий в сфере развития туризма. Однако коммерсанты возвели на лесном участке беседки, хозпостройки, установили ограждение и нарушили тем самым режим особо охраняемой природной территории.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области требования прокуратуры о признании договора недействительным удовлетворены в полном объеме. Кроме того, на ответчика возложена обязанность привести лесной участок, входящий в состав природного парка, в первоначальное состояние и снести незаконные постройки.
Фото V102.RU (архив)
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