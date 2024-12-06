Оптовую базу в Волгограде силовики проверили на наличие нелегалов





В Дзержинском районе Волгограда сотрудники МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ и Росгвардии провели проверку на оптово-распределительном комплексе. Как сообщили V102.RU в региональном главке полиции, на основании проверок арестовано 39 автомобилей, гражданами произведена оплата задолженностей на сумму более 1,1 млн рублей.

В ходе рейда на территории базы удалось проверить на наличие нарушений законодательства почти 400 граждан, в том числе 67 иностранцев.

- Выявлен незаконно находящий на территории РФ 26-летний гражданин Республики Таджикистан, он привлечен к ответственности с последующим выдворением за пределы страны, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Также сотрудниками проверены владельцы 456 транспортных средств.

Фото: архив V102.RU