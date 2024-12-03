Волгоградская пенсионерка продала квартиру по указке мошенников

Расследования 03.12.2024 14:54
0
03.12.2024 14:54
Волгоградка осталась без квартиры после многомесячного общения с мошенниками. Очередную историю обмана рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области.
66-летнюю жительницу Кировского района обрабатывали в течение длительного времени. Ей звонили якобы сотрудники социального фонда, Росфинмониторинга, Росреестра и других учреждений и предупреждали о будто бы имевшихся попытках мошенников продать ее квартиру.
«Спасти» жилье пенсионерки можно было одним способом – срочно продать квартиру, а все средства перевести на «безопасный» счет. После этого аферисты пообещали аннулировать сделку и вернуть женщине деньги.
Зомбированную пенсионерку не остановило даже вмешательство риелторов, которым показалось подозрительным желание волгоградки срочно продать свое жилье. Они сообщили об этом в полицию. Сотрудники побеседовали с женщиной, выясняя, не выполняет ли она чужие указания. Но пенсионерка стояла на своем, а срочную продажу недвижимости объяснила желанием помочь больной сестре.
В итоге все у пенсионерки получилось. Она продала жилье за 2,7 млн рублей, вырученные деньги перевела мошенникам и, соответственно, осталась и без квартиры, и без средств.
Ранее, напомним, 62-летний работник одного из вузов также по указке аферистов продал квартиру, машину, отдал им свои сбережения, а также занятые у знакомых деньги. В конечном итоге он лишился более 13 миллионов рублей.
Полицейские настоятельно просят волгоградцев довести до пожилых родственников подобные истории и предупредить об опасности лишения жилья после звонков различного рода «специалистов». Если ваши родные вдруг срочно решают расстаться с жильем, выясните, что побудило их на это, и в случае подозрений остановите подобные сделки.
Под Волгоградом осудят ОПГ за добычу осетрины и черной икры03.12.2024 15:36
Расследования 03.12.2024 15:36
Двое детей-инвалидов умерли от ветрянки в интернате в Волгоградской области03.12.2024 15:27
Расследования 03.12.2024 15:27
Под Волгоградом осудили устроившего «маски-шоу» стрелка и его пособника03.12.2024 15:15
Расследования 03.12.2024 15:15
Глава региона продлил полномочия замов Бахина и Дорждеева03.12.2024 14:15
Расследования 03.12.2024 14:15
Прокуратура запросила 9 лет «строгача» для задавившего школьниц водителя «Нивы»03.12.2024 14:04
Расследования 03.12.2024 14:04
Начальника энергоснабжающей организации осудят за взятки под Волгоградом03.12.2024 09:41
Расследования 03.12.2024 09:41
V102.RU: стала известна причина смерти избившего участника СВО в Волжском арестованного02.12.2024 21:31
Расследования 02.12.2024 21:31
Дело главы района Ивана Геля рассмотрит суд в Иловле02.12.2024 19:00
Расследования 02.12.2024 19:00
Сбившей четверых школьников волгоградке вынесли приговор02.12.2024 16:52
Расследования 02.12.2024 16:52
В Волгограде наркохимик получил 14 лет колонии строгого режима02.12.2024 15:07
Расследования 02.12.2024 15:07
Дискуссия о жизни закончилась для волгоградца переломами и пробитым лёгким02.12.2024 14:47
Расследования 02.12.2024 14:47
Под Волгоградом будут судить трех цыган за нападение на полицейского02.12.2024 12:18
Расследования 02.12.2024 12:18
Житель Волгоградской области несколько дней убивал 86-летнего отца02.12.2024 11:30
Расследования 02.12.2024 11:30
Волгоградка приговорена к 1,5 годам колонии за сгоревших заживо детей02.12.2024 11:04
Расследования 02.12.2024 11:04
В Волгограде и Астрахани неделю ищут пропавшего пенсионера на синей «пятерке»02.12.2024 09:08
Расследования 02.12.2024 09:08