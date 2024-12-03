Начальника энергоснабжающей организации осудят за взятки под Волгоградом





В Городищенском районе Волгоградской области осудят начальника районного участка энергоснабжающей организации за получение крупной взятки, передает V102.RU со ссылкой на официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Наталию Рудник.

Установлено, что обвиняемый предложил руководителю коммерческой организации по выращиванию овощей систематически выплачивать ему вознаграждение за обеспечение бесперебойного электроснабжения, а также за информирование о предстоящих проверках. С июня 2018 года по ноябрь 2019 года мужчина за проделанную работу получил на банковскую карту около 200 тысяч рублей.

- Межрайонным следственным отделом завершено уголовно дело в отношении начальника районного сбытового участка ресурсоснабжающей организации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила Наталия Рудник.