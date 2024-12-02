Спорт

Волгоградские ватерполисты с двух побед стартовали в розыгрыше Суперлиги

Спорт 02.12.2024 20:51
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02.12.2024 20:51


Ватерполисты волгоградского «Спартака» удачно стартовали в российской Суперлиге, дважды в родном бассейне обыграв московский клуб МКСШОР «Восток» со счетом 11:10 и в серии пенальти, сообщает V102.RU.

На предварительном этапе чемпионата в нынешнем сезоне соперники в очных противостояниях обменялись победами в двух проведенных поединках в подмосковной Рузе и Астрахани. Третий матч между командами в рамках уже основной стадии турнира прошел в Волгограде 30 ноября. Хозяева начали матч уверенно, забросив дважды — отличились капитан коллектива Михаил Рудай и Тимур Шайхутдинов. Затем столичные ватерполисты выдали ударный отрезок, сумев не только сравнять, но и выйти вперед. До перерыва спартаковцы успели отыграться благодаря удачной контратаке, которую завершил Владимир Нежинский. 

Во второй четверти красно-белым удалось немного оторваться от гостей после реализованного пенальти Константина Шейкина и попадания Максима Шулева. Третью восьмиминутку подопечные Владимира Карабутова оставили за собой — 4:3. Однако в заключительном периоде матча «Восток» забросил два безответных мяча. К счастью для волгоградских болельщиков, добытого ранее преимущества хватило «Спартаку» для минимальной итоговой победы со счетом 11:10. 

Повторный поединок состоялся накануне, 1 декабря. Счет на этот раз открыли гости, но затем дубль Шейкина и точный бросок Шайхутдинова помогли красно-белым захватить лидерство — 3:1. В следующей четверти Михаил Рудай реализовал численное преимущество. «Восток» следом ответил двумя выстрелами подряд, вплотную подобравшись к хозяевам к большому перерыву. В третьей восьмиминутке команды по разу поразили ворота друг друга, оставив вопрос о победителе на решающий отрезок.

В последней четверти в составе московского клуба трижды отличился Кирилл Новоксенов, за счет чего столичный коллектив дважды вырывался вперед. И все же спартаковцы нашли в себе силы уйти от поражения за пару минут до финальной сирены — Максим Шулев сделал счет 7:7 и перевел игру в серию пенальти. Хозяева оказались более результативны в пятиметровых бросках, реализовав все свои попытки и выиграв серию со счетом 4:2. Отметим, пенальти Новоксенова отразил голкипер хозяев Пётр Федотов, внесший вклад в итоговую викторию волгоградцев во втором матче с общим счетом 11:9.

Таким образом, в стартовавшем розыгрыше Суперлиги «Спартак-Волгоград» добился двух непростых побед. В следующем туре красно-белые встретятся с «Балтикой» в Санкт-Петербурге 7 и 8 декабря.  

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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