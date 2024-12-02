Медик из ЛНР стал зампредседателя волгоградского облкомздрава

Здравоохранение 02.12.2024 15:41
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02.12.2024 15:41
Валерий Кононов назначен новым заместителем председателя комитета здравоохранения Волгоградской области. Об этом сообщили V102.RU в облкомздраве.
Валерий Николаевич займется решением задач в сфере информационной безопасности и лицензирования в связи с переходом на новую информационную систему в медицинских организациях.
Ранее он с 2022 года занимал должность главного врача Станично-Луганской центральной районной больницы, с которой сотрудничали волгоградские медики и часто посещали эту территорию для оказания медпомощи населению. Общий трудовой стаж Валерия Кононова в медицине составляет 25 лет.
Фото облздрав 34 t.me
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