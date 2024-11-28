В ЦБ не исключили нового повышения ставки уже в декабре





Банк России допустил очередное повышение ключевой ставки в декабре из-за роста инфляции по итогам года. Об этом сообщил на Пермском инженерно-промышленном форуме советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, передает V102.RU со ссылкой на «Интерфакс».

— В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции – 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза, — пояснил Кирилл Тремасов.

Советник отметил, что это нанесет серьезный удар по инфляционным ожиданиям населения и ЦБ сделает все возможное, чтобы восстановить ценовую стабильность.

— На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено, — заключил Тремасов.

Заседание совета директоров запланировано на 20 декабря.

Напомним, 25 октября совет директоров Банка России по итогам заседания принял решение повысить ключевую ставку c 19% до 21%. На такое решение также повлиял рост инфляции.