Центробанк повысил ключевую ставку до 21%





Сегодня, 25 октября, совет директоров Банка России по итогам заседания принял решение вновь повысить ключевую ставку c 19% до 21%. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт ЦБ, на такое решение повлиял рост инфляции.

– Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания, - пояснили свое решение в ЦБ.

Следующие заседание Совета директоров Банка России по вопросам повышения ключевой ставки запланировано на 20 декабря.