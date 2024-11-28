В Волгограде «Лада» сбила двухлетнего малыша на самокате





27 ноября в Советском районе Волгограда произошло ДТП с участием легкового автомобиля и малыша на самокате. Как сообщает ИА «Высота 102», машина сбила ребёнка во дворе многоквартирного дома.

- В 12:30 водитель, управляя автомобилем Lada Largus, напротив дома № 11 по ул. К. Маркса совершил наезд на 2-летнего мальчика, который выкатился на проезжую часть на детском самокате, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии ребёнок был доставлен в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

Фото из архива ИА «Высота 102»