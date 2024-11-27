Путин установил в ВС РФ День морской пехоты





Владимир Путин подписал Указ об установлении в Вооруженных Силах Российской Федерации Дня морской пехоты. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный Министерством обороны РФ документ.

Документ, устанавливающий День морской пехоты в ВС России, глава государства подписал сегодня. В ранее принятые законодательные акты будут внесены соответствующие изменения.

Отметим, что День морской пехоты праздновался 27 ноября и в предыдущие годы, но внутри Военно-морского флота. Указом Владимир Путин фактически перенес праздник на высший уровень.