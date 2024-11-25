Спорт

Волгоградские ватерполисты выиграли два матча в Астрахани

Спорт 25.11.2024 20:33
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25.11.2024 20:33


Ватерполисты волгоградского «Спартака» одержали две победы в трех матчах шестого тура чемпионата России, который с 22 по 24 ноября прошел в Астрахани, сообщает V102.RU.

В первой игре этапа красно-белые разгромили команду астраханской СШОР со счетом 23:1. Более опытные и мастеровитые спартаковцы по итогам двух стартовых периодов решили все вопросы о победителе, забросив 10 безответных мячей. Астраханцы только в третьем отрезке отметились точным попаданием, которое оказалось для них единственным во всем поединке. Волгоградский клуб пропущенный мяч не смутил, и они продолжили атаковать большими силами, реализовав еще 12 моментов до конца встречи. Это и предопределило итоговую разгромную победу гостей — 23:1.

В следующей игре подопечным Владимира Карабутова противостоял куда более серьезный соперник — астраханское «Динамо-СШОР» — главная команда региона. И гости начали противостояние с одним из лидеров турнира с двух голов подряд в исполнении Василия Еськова и Романа Усова в большинстве. Затем хозяевам удалось сравнять после попаданий Василия Федотова и Александра Деревенского. До перерыва команды еще по разу отличились и ушли отдыхать при равном счете — 3:3. Во второй четверти динамовцы отметились двумя мячами, а красно-белые ни разу не смогли взломать оборону соперников на этом отрезке.

В первой половине третьего периода спартаковец Роман Усов оформил дубль. Затем Тимур Сыкалов и Константин Шейкин обменялись результативными выстрелами. К заключительной восьмиминутке счет снова оказался ничейным — 6:6. В последнем периоде красно-белые вырвались вперед  — поразил ворота Василий Еськов. Но удержать важнейшую победу гости не смогли. Александр Деревенский реализовал численное преимущество, а за 30 секунд до конца Владислав Зайцев принес динамовцам волевую викторию со счетом 8:7. Астраханцы за счет этого успеха оторвались от «Спартака» на 10 очков, занимая в таблице второе место.  Лидирует в турнире на данный момент казанский «КОС-Синтез».

В последней игре «Спартаку» противостоял столичный клуб «Восток», который находится всего на строчку ниже волгоградского клуба. И московские ватерполисты начали поединок уверенно. По итогам первых двух четвертей «Восток» забросил три безответных мяча. Спартаковцам помог встряхнуться большой перерыв, после которого волгоградцы постепенно стали

После еще одного пропущенного гола подопечные Владимира Карабутова устремились отыгрываться. По разу отличились Кирилл Носаев, Тимур Шайхутдинов и Сергей Буланаев, сократив отставание до минимума. Заключительный период остался за «Спартаком», который в результате попадания Кирилла Носаева на последней минуте поединка одержал минимальную победу в матче со счетом 6:5. По итогам шестого тура «Спартак-Волгоград» идет на третьем месте, заработав 51 балл.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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