Предпенсионер погиб на пожаре в Волгоградской области

Сегодня, 23 ноября, в Старополтавском районе Волгоградской области сгорел одноэтажный дом. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в ходе тушения пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины.

Тревожный сигнал на пульт оперативного дежурного поступил из села Харьковка Старополтавского района. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв.м.





На фотографиях с места происшествия видно, что от дома остались только обугленные стены.

- Предварительная причина - неосторожность при курении, - сообщили в региональном управлении МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области