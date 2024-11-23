Происшествия

Предпенсионер погиб на пожаре в Волгоградской области

Происшествия 23.11.2024 18:47
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23.11.2024 18:47


Сегодня, 23 ноября, в Старополтавском районе Волгоградской области сгорел одноэтажный дом. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в ходе тушения пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины.

Тревожный сигнал на пульт оперативного дежурного поступил из села Харьковка Старополтавского района. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв.м.


На фотографиях с места происшествия видно, что от дома остались только обугленные стены.

- Предварительная причина - неосторожность при курении, - сообщили в региональном управлении МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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