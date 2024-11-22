



Главу Михайловки Волгоградской области Александра Тюрина призвали со всей его администрацией пополнить ряды участников СВО. Как сообщает V102.RU, видеообращение к главе записали трое жителей Михайловки – одна девушка и двое мужчин, которые в настоящее время находятся на передовой.

- Передаем привет первому участку, - говорит девушка в военной форме. – Победа, конечно, будет за нами. Но хотелось бы по возврату домой посмотреть в бессовестные глаза главы города Тюрина Александра Васильевича и узнать, что за беспредел творится на нашей детской площадке «Седьмое небо».

- Почему такое неуважение и халатность к нам, к нашим детям и нашему краю, за который мы сейчас ценой собственных жизней отдаем долг нашей родине? Почему наш председатель Таисия Сергеевна одна бьется за счастливое детство наших детей? Где справедливость? Может, и вы со своей командной пополните наши ряды в зоне СВО? Мы вам будем рады, - продолжает второй военный.





Военнослужащие с передовой, как оказалось, выразили свое мнение относительно скандальной ситуации, связанной с детской площадкой «Седьмое небо». Информагентство «Высота 102» ранее в нескольких публикациях сообщало о борьбе председателя ТОС «Лидер-2» Таисии Репниковой с местными чиновниками из-за ненадлежащего состояния уголка для отдыха детей. Подробнее об этой истории - в материалах «Наглости нет предела»: под Волгоградом чиновники отчитались о миллионных тратах на содержание детского городка», «Все же не алкаши виноваты?»: главу Михайловки наказали за фиктивный ремонт спортплощадки».





Несколько лет назад на территории частного сектора на улице Циолковского в Михайловке на средства областного бюджета была построена современная детская площадка. Местные жители во главе с Таисией Репниковой долгое время за свои кровные поддерживали порядок на площадке – закупали песок, выкашивали траву, убирали мусор, производили мелкий ремонт аттракционов и спортивных снарядов. Однако затем михайловцы с изумлением узнали, что, оказывается, на содержание площадки должны были выделяться бюджетные средства из казны Волгоградской области и на условиях софинансирования – из бюджета Михайловки. Выяснилось, что они и выделялись ИП Амяну Г.А. по заключенному с АУ «Комбинат благоустройства и озеленения» договору. В частности, в 2022 году индивидуальный предприниматель получил 220 тысяч рублей, на которые он якобы отремонтировал и покрасил лавочки, восстановил основание игровой площадки, а также выполнил ремонт ограждения. При этом работы в полном объеме принял заказчик.





Возмущению местных жителей, когда они узнали о «титаническом» труде индивидуального предпринимателя Амяна на благо детей жителей ТОС, не было предела. Таисия Репникова обратилась с заявлением в полицию с просьбой проверить, куда делись и на что были потрачены бюджетные средства, если детскую площадку содержали за свой счет местные жители.

В мае 2023 года по результатам проведенной полицией проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель Амян Г.А., используя служебное положение, умышленно изготовил акт выполненных работ на выполнение ремонта и окрасок лавочек на игровой площадке, в котором указал недостоверные сведения о проведенных работах в полном объеме. А полученными деньгами он распорядился по собственному усмотрению. Региональному бюджету и бюджету Михайловки, как следует из документа, составленного в отделе МВД России по городу Михайловке, был нанесен ущерб в размере 75 478 рублей, что указывает на наличие в действиях Амяна признаков мошенничества, сделали вывод правоохранители.

Однако в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя было отказано.

- Мы были возмущены до глубины души, когда узнали об этом, - рассказывает Таисия Репникова. – Если украсть хлеб в магазине, можно получить реальный срок. Тут Амяна уличили в хищении бюджетных средств, но ему ничего за это не было!





Выяснилось, что в возбуждении уголовного дела отказали из-за отсутствия строительно-технической экспертизы.

- Мы очень долго ее ждали, но, когда эксперты все-таки ее провели, оказалось, что уже очень трудно доказать, что деньги, которые выделялись на содержание площадки, тратились не по назначению. Ну вот для примера: мы в свое время приобрели за свои средства несколько тонн песка для детей. А потом туда добавили несколько ведер другого песка, который якобы купили за бюджетный счет. И теперь попробуй докажи, где наш песок, а где – не наш. Мы говорили, посмотрите, какое гнилое ограждение, оно не ремонтировалось, хотя деньги на это выделялись. А нам отвечали - ну забор же стоит. Вот так и получилось – бюджетные деньги украли, но за это никого не наказали, - говорит Таисия Сергеевна.





После произошедшего скандала, к слову, предприниматель Амян в срочном порядке покрасил лавочки. Кстати, деньги за это он спокойно получил из бюджета аж за год до этого героического поступка. Тем не менее в дело вмешалась и прокуратура Михайловки, которая нашла нарушения в содержании площадки ТОС «Лидер-2» и внесла представление в адрес главы администрации Александра Тюрина и руководства АУ «Комбинат благоустройства и озеленения».

По словам Таисии, ее и жителей ТОС особенно возмутила в этой скандальной ситуации позиция местных чиновников.

- Они всячески защищали и себя, и предпринимателя, и обвиняли во всем нас, людей, которые за свои деньги и в свое свободное время ухаживали за площадкой, чтобы сделать отдых и занятия спортом детей безопасными. Однажды замглавы Михайловки прямо в глаза людям заявила: «Да кому делать? Алкашам, которые все ломают после ремонта?», - с негодованием вспоминает оскорбительное высказывание чиновницы руководитель ТОС.

Однако Таисия Репникова не сдается и не теряет надежды на то, что виновные в расхищении бюджетных средств будут наказаны, а администрация города начнет более ответственно распоряжаться деньгами, которые ей выделяются на содержание объектов благоустройства. Недавно она направила обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором попросила провести проверку и привлечь к ответственности виновных лиц, подписывающих фальсифицированные акты приема передачи о выполненных работах, и самое главное – обязать чиновников Михайловки обеспечить безопасные условия занятий и отдыха детей на площадке «Седьмое небо».

- В этом году на площадке должен был быть выполнен капитальный ремонт. По итогу немалые деньги были списаны, а после так называемого ремонта площадка находится в ненадлежащем состоянии. В частности, сломаны отдельные конструкции, руль у крутящейся карусели, небрежно окрашены скамейки, на баскетбольном столбе отвалился щиток с кольцом, сорвана с петель калитка, в хоккейной коробке из песочного покрытия торчит бетон, - цитата из обращения в следственный комитет.





Как рассказала Таисия Репникова, в межрайонном следственном отделе уже начали проверку по ее заявлению. Сама она также дала пояснения следователям.

К сожалению, узнать мнение Александра Тюрина в связи с видеообращением михайловцев, воюющих на СВО, журналисту V102.RU не удалось. Глава Михайловки, которому удалось дозвониться корреспонденту информагентства, отказался обсуждать записанное на передовой его земляками видео, предложив направить в администрацию письменный запрос.

Данный документ подготовлен и отправлен на электронную почту администрации Михайловки. Мы не только поинтересовались у Александра Тюрина его мнением относительно приглашения с командой чиновников на СВО, но также попросили пояснить, сколько бюджетных средств выделялись на содержание детской площадки с 2022 по 2024 годы, кто являлся подрядчиком, контролировалось ли выполнение работ по ремонту площадки и находила ли администрация Михайловки нарушения в выполненных работах.

Мы будем следить за развитием событий.

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU