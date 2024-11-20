В Волгограде с 2025 года изменится схема движения автобусов №79 и №61

Администрация Волгограда по просьбе жителей изменила с 2025 года схему движения двух вспомогательных автобусных маршрутов №79 и №61, передает V102.RU.

Маршрут №79, который обслуживает отдаленные поселки Татьянка-1 и Татьянка-2, в новом году станет длиннее. На основании обращения жителей дачных поселков «Нефтебазы», по пути следования от конечной остановки «СХП «Заря» общественный транспорт с ул. 2-я Караванная будет поварачивать на ул. Вилянскую, по которой отправится в сторону СНТ «Нефтянник», а затем вернется на привычный маршрут.

- На новом отрезке пути микроавтобусы проследуют с остановками: «Оптовый рынок «Татьянка», «Дачи Нефтянников», СНТ «Нефтянник», «База сжиженного газа», «Нефтебаза», «Дачи Нефтебазы», - пояснили в администрации.

В дачные поселки «Нефтебазы» автобус №79 будет совершать 6 рейсов в день.

Увеличится также протяженность маршрута №61 «Пл. Дзержинского – П. Верхнезареченский». Для удобства горожан, после остановки «Пл. Дзержинского» общественный транспорт проследует по пр. им. В.И. Ленина и ул. Михайлова до Нижнего поселка ВГТЗ.

В схему движения данного направления добавляются остановочные пункты «Механический институт» и «Нижний поселок ВГТЗ».

Фото из архива V102.RU