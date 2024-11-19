Федеральные новости

В Госдуме предложили списать просроченные кредиты участников СВО

Федеральные новости 19.11.2024 11:48
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19.11.2024 11:48


Депутаты Госдумы предлагают с 1 декабря 2024 года с участников специальной военной операции списывать просроченные кредиты до 10 млн рублей, по которым уже начато судебное взыскание. Как сообщает V102.RU, данный законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтении уже сегодня - 19 ноября. 

Закон будет распространяться на мобилизованных, призывников и военных контрактников при прохождении военной службы для выполнения задач СВО. Также под эту категорию попадают граждане, не проходящие военную службу, но заключившие не ранее 1 декабря нынешнего года контракт для участия в военной операции, а также супруги этой категории граждан. 

Списать задолженность будет возможно по кредитным договорам, заключенным до 1 декабря 2024 года, по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. В случае принятия поправок закон вступит в силу уже с 1 декабря 2024 года. 

По действующему закону мобилизованный или нанятый по контракту заемщик может лишь обратиться для предоставления кредитных каникул. Период такой отсрочки рассчитывается на срок мобилизации или срок, на который заключен контракт, увеличенный на 30 дней. Одобренный ко второму чтению законопроект предлагает увеличить льготный период с 30 до 180 дней. 

С 1 января следующего года мобилизованные и контрактники потеряют возможность обратится за предоставлением кредитных каникул. Но если они успеют сделать это за декабрь этого года, то срок кредитных каникул будет увеличен с одного месяца до 180 дней. При этом те, кто заключил контракт с 1 декабря и имел на эту дату просроченные кредиты, получат их списание в размере не более 10 млн рублей. 

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