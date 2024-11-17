Сборная России 17 ноября прилетела в Волгоград





Сборная России сегодня, 17 ноября, поздним вечером прилетела в Волгоград на предстоящий товарищеский матч против Сирии, который состоится 19 ноября и начнется в 19-30 ч., сообщает V102.RU со ссылкой на официальный телеграм-канал сборной России. Сборная России сегодня, 17 ноября, поздним вечером прилетела в Волгоград на предстоящий товарищеский матч против Сирии, который состоится 19 ноября и начнется в 19-30 ч., сообщает V102.RU со ссылкой на официальный телеграм-канал сборной России.

В составе делегации 23 футболиста, наставник команды Валерий Карпин, а также члены тренерского и административного штабов. Отметим, что сборная России сегодня преодолела непростой путь из Краснодара — сначала спортсмены за пять часов на автобусе доехали до Ставрополя, а оттуда уже вылетели в Волгоград.

В составе делегации 23 футболиста, наставник команды Валерий Карпин, а также члены тренерского и административного штабов. Отметим, что сборная России сегодня преодолела непростой путь из Краснодара — сначала спортсмены за пять часов на автобусе доехали до Ставрополя, а оттуда уже вылетели в Волгоград.

По прилету их встречали с хлебом и солью и народными песнями.

По прилету их встречали с хлебом и солью и народными песнями.

Как сообщает пресс-служба РФС, завтра, 18 ноября, российская сборная проведет предматчевую тренировку на «Волгоград Арене». Занятие начнется в 17-30 ч. На 18-45 ч. запланирована пресс-конференция с участием Валерия Карпина и одного из футболистов команды. Кроме того, в понедельник тренировка пройдет и у сборной Сирии, которая уже несколько дней находится в Волгограде и адаптируется к местным условиям. Стартует занятие сборной Сирии в 12-00 ч., а в 11-30 ч. начнется пресс-конференция главного тренера гостей Хосе Ланы и одного футболиста коллектива из Азии. Как сообщает пресс-служба РФС, завтра, 18 ноября, российская сборная проведет предматчевую тренировку на «Волгоград Арене». Занятие начнется в 17-30 ч. На 18-45 ч. запланирована пресс-конференция с участием Валерия Карпина и одного из футболистов команды. Кроме того, в понедельник тренировка пройдет и у сборной Сирии, которая уже несколько дней находится в Волгограде и адаптируется к местным условиям. Стартует занятие сборной Сирии в 12-00 ч., а в 11-30 ч. начнется пресс-конференция главного тренера гостей Хосе Ланы и одного футболиста коллектива из Азии.

Фото: Сборная России по футболу / vk.com