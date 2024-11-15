



В Быково Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле об убийстве местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», преступление совершил гражданин Армении, находившийся с погибшей в близких отношениях.

- Обвиняемый проживал в рабочем поселке Быково с местной жительницей. Поздно вечером 12 июля текущего года между сожителями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник стал избивать женщину, используя при этом металлические табурет и стойку от вентилятора. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Прибывшим на место правоохранителям мужчина сообщил, якобы его жена погибла от рук неизвестных, а сам он лишь чудом остался жив. Однако позже, когда следователи нашли неопровержимые улики, иностранец вынужден был сознаться в содеянном.

Отметим, суд поддержал гособвинение, приговорив убийцу к 9 годам лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строго режима. Приговор может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»