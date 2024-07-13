Мигрант насмерть забил жительницу Быково в Волгоградской области

В рабочем поселке Быково Волгоградской области задержан трудовой мигрант по подозрению в убийстве своей сожительницы. Как сообщила V102.RU официальный представитель волгоградского следственного управления СК России Наталия Рудник, в отношении гражданина ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что поздно вечером 12 июля в ходе конфликта с местной жительницей, с которой мигрант проживал совместно, он избил ее металлическим табуретом и стойкой от вентилятора. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчина сам вызвал правоохранителей.

- Прибывшим стражам порядка он стал рассказывать выдуманную историю о том, что он и его гражданская супруга пострадали от действий неизвестных. Якобы к ним в дом ворвались незнакомцы, ударили его по голове, от чего он потерял сознание, а его сожительницу убили, - рассказала Рудник.

Однако провести силовиков мигранту не удалось. Обнаруженные на месте происшествия улики указывали на причастность мужчины к преступлению. В итоге он во всем сознался.

Известно, что в момент избиения сожительницы иностранец был пьян. Установлено, что у мигранта имеются разрешительные документы, подтверждающие его право находиться на территории России.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области