Экономика

Дизтопливо оказалось рекордсменом по подорожанию в Волгоградской области

Экономика 14.11.2024 19:38
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14.11.2024 19:38


В Волгоградской области за неделю снова повысились цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата.
Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики о потребительских ценах на нефтепродукты с 6 по 11 ноября, средняя цена на  автомобильный бензин по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 10 копеек - до  59,17 рублей за литр. 
АИ-92 подорожал с 54,09 до 54,18 рубля за литр, а стоимость АИ-95 повысилась на 8 копеек - до 60,25. АИ-98 стал дороже еще на 20 копеек -  (78,96). Но заметнее всего выросли цены на дизельное топливо - на 26 копеек. Теперь литр солярки стоит в среднем  65,07 рубля.

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