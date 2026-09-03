Сахар и мука подорожали в Волгоградской области





Волгоградстат зафиксировал очередной рост цен на некоторые продукты питания. Вновь подорожал сахар – до 80,57 рубля за килограмм (плюс 2,68%). Цены на яйца подросли на 0,63% - до 71,77 рубля за десяток.

Статистики отметили также подорожание муки. Средняя стоимость этого продукта составляет сейчас 42,13 рубля – рост составил 1,21%. Выросли и цены на макаронные изделия высшего сорта – на 1,33% (94,99 рубля).



А вот некоторые овощи за минувшую неделю подешевели. Небольшое снижение коснулось картофеля, лука, капусты. Так, цены на помидоры снизились на 3,6% - до 117 рублей за килограмм. В то же время подорожали огурцы – на 1,78% (100,68 рубля).