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Экономика

Сахар и мука подорожали в Волгоградской области

Экономика 03.09.2026 07:16
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03.09.2026 07:16


Волгоградстат зафиксировал очередной рост цен на некоторые продукты питания. Вновь подорожал сахар – до 80,57 рубля за килограмм (плюс 2,68%). Цены на яйца подросли на 0,63% - до 71,77 рубля за десяток. 

Статистики отметили также подорожание муки. Средняя стоимость этого продукта составляет сейчас 42,13 рубля – рост составил 1,21%. Выросли и цены на макаронные изделия высшего сорта – на 1,33% (94,99 рубля).

А вот некоторые овощи за минувшую неделю подешевели. Небольшое снижение коснулось картофеля, лука, капусты. Так, цены на помидоры снизились на 3,6% - до 117 рублей за килограмм. В то же время подорожали огурцы – на 1,78% (100,68 рубля).

При этом ранее в ФАС РФ заявляли, что благодаря заключенным соглашениям между торговыми сетями и властями Волгоградской области  удалось снизить цены на некоторые позиции сахара.

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