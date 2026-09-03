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Экономика

Первый платеж за горячую воду цифровыми рублями приняли в Волжском

Экономика 03.09.2026 10:21
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03.09.2026 10:21


В Волжском Волгоградской области тепловые сети уже протестировали прием платежей за горячую воду в цифровых рублях – первый перевод от потребителя успешно прошел. Таким образом предприятие подтвердило готовность к работе с новой формой национальной валюты.

С 1 сентября 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июля 2025 года № 248-ФЗ, который обязывает ресурсоснабжающие организации поэтапно переходить на прием цифрового рубля при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что для жителей использование цифрового рубля остается добровольным. Жители Волгоградской области вправе решать, пользоваться новым способом оплаты или оставаться на привычных платежных инструментах.

Чтобы оплатить счет цифровыми рублями, потребителю достаточно отсканировать QR-код смартфоном. Деньги будут списаны с его цифрового кошелька в режиме реального времени.

Как отмечают в  Волжских тепловых сетях, предприятие готово к работе с новой формой денег. Внедрение цифрового рубля должно упростить расчеты и повысить прозрачность коммунальных платежей, а для потребителей – дать дополнительный удобный инструмент оплаты.

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