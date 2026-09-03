Цены на дефицитный бензин взлетели в Волгоградской области





Росстат зафиксировал очередное подорожание бензина, за которым выстраиваются очереди на волгоградских АЗС. По данным ведомства, средняя стоимость автомобильного топлива период с 18 по 24 августа выросла с 71,07 до 71,46 рубля за литр. АИ-92 стоит теперь 67,37 рубля, что на 35 копеек больше, чем на предыдущей неделе.

Литр АИ-95 продают на АЗС за 74,91 рубля (было 74,44 рубля).Не изменились цены только на бензин АИ-98 и выше – 96,9 рубля за литр. Но автомобилисты уже давно не видят его на заправках. Подорожало и дизтопливо – рост составил за неделю 14 копеек – 78,24 рубля.



Между тем, подорожание бензина зафиксировано в 55 субъектах РФ. Более всего - в Республике Дагестан (+7,8%) и Рязанской области (+6,2%).Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 5 субъектах Российской Федерации, более всего в республиках Крым (-8,5%) и Хакасия (-2,8%).

Напомним, в последние дни в Волгограде фиксируются огромные очереди к АЗС. Некоторые автомобилисты, отчаявшись заправиться, бросают свои автомобили или около заправок, или во дворах. Накануне ситуацию с бензином прокомментировал губернатор Волгоградской области.



